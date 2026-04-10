В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве односельчанина

В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве односельчанина

22:16, 10 апр 2026

В селе Новое Барятино Стерлитамакского района Республики Башкортостан обнаружено тело 61-летнего местного жителя с ножевыми ранениями. Рядом находился раненый 44-летний мужчина. О произошедшем сообщили пресс-службы Следственного комитета и МВД по Башкирии 10 апреля.

На место выехала следственно-оперативная группа совместно с ближайшим экипажем ДПС. По имеющимся данным, в гибели 61-летнего мужчины подозревается 34-летний житель того же населённого пункта. Инспекторы обнаружили его на территории сельскохозяйственного предприятия на улице Дружбы.

Согласно предварительной версии, между подозреваемым и двумя знакомыми на улице возникла ссора. В ходе конфликта мужчина воспользовался ножом: от одного удара 61-летний скончался на месте, его 44-летний товарищ получил ранение. После этого нападавший укрылся на расположенной поблизости ферме, где самостоятельно нанёс себе порезы на предплечьях, стремясь представить их как травмы, полученные в потасовке.

При задержании сотрудники полиции оказали подозреваемому первую помощь и вызвали скорую. Мужчину госпитализировали под охраной. Впоследствии его передали в территориальное подразделение Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. Подозреваемый помещён под стражу.

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамакский район происшествия в стерлитамакском районе убийство
