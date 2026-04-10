В Балтачевском районе Башкирии разлилась река Ар

В Балтачевском районе Башкирии разлилась река Ар

22:26, 10 апр 2026

Река Ар вышла из берегов в Балтачевском районе Башкирии. Об этом сообщил глава муниципалитета Ильгиз Субушев.

По словам чиновника, причиной разлива стало сочетание двух факторов: обильные снегопады минувшей зимой и дождливая осень привели к тому, что уровень воды в реке превысил средние многолетние показатели. Особое внимание уделяется мосту у Староиликеево — он является одной из ключевых точек наблюдения.

Местные власти организовали непрерывный контроль за паводковой обстановкой. Прямой угрозы для жилых территорий в настоящее время не зафиксировано. Жителей прибрежных зон призывают сохранять бдительность и не пренебрегать рекомендациями специалистов.

Паводок в Башкирии подтопил дорогу в Аургазинском районе
Автор: Семен Подгорный
Фото: Ильгиз Субушев | администрация Балтачевского района
Теги: паводок Балтачевский район происшествия в Балтачевском районе
