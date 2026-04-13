Водитель в Уфе попал под колёса собственного грузовика

22:03, 13 апр 2026

Утром 13 апреля в Уфе 43-летний водитель получил травмы, попав под колёса своего грузовика. Об этом сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты города.

Мужчина занимался устранением неисправности заклинившего колеса, однако перед началом работ не зафиксировал автомобиль ручным тормозом. Машина пришла в движение и переехала водителя.

Прибывшие спасатели оказали пострадавшему первую помощь и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ Уфы