Водитель в Уфе попал под колёса собственного грузовика

Водитель в Уфе попал под колёса собственного грузовика

22:03, 13 апр 2026

Утром 13 апреля в Уфе 43-летний водитель получил травмы, попав под колёса своего грузовика. Об этом сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты города.

Мужчина занимался устранением неисправности заклинившего колеса, однако перед началом работ не зафиксировал автомобиль ручным тормозом. Машина пришла в движение и переехала водителя.

Прибывшие спасатели оказали пострадавшему первую помощь и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

В Нефтекамске спасатели сняли с крыши мужчину со сломанной ногой

В Нефтекамске спасатели сняли с крыши мужчину со сломанной ногой
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай
Читайте также

В Уфе водитель BMW столкнулся с двумя машинами, есть пострадавший
Происшествия в Башкирии
В Уфе водитель BMW столкнулся с двумя машинами, есть пострадавший
Шестилетняя девочка из Башкирии пошла на поправку после ДТП с грузовиком
Происшествия в Башкирии
Шестилетняя девочка из Башкирии пошла на поправку после ДТП с грузовиком
В Башкирии два человека пострадали в ДТП с грузовиком
Происшествия в Башкирии
В Башкирии два человека пострадали в ДТП с грузовиком
В Туймазинском районе Башкирии столкнулись пассажирский автобус и грузовик, один человек пострадал
Происшествия в Башкирии
В Туймазинском районе Башкирии столкнулись пассажирский автобус и грузовик, один человек пострадал


