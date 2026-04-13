Водитель в Уфе попал под колёса собственного грузовика
22:03, 13 апр 2026
Утром 13 апреля в Уфе 43-летний водитель получил травмы, попав под колёса своего грузовика. Об этом сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты города.
Мужчина занимался устранением неисправности заклинившего колеса, однако перед началом работ не зафиксировал автомобиль ручным тормозом. Машина пришла в движение и переехала водителя.
Прибывшие спасатели оказали пострадавшему первую помощь и передали его бригаде скорой медицинской помощи.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
