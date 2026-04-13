Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе задержали мужчину, ударившего девушку в пункте выдачи заказов

22:12, 13 апр 2026

Жительница Уфы пострадала от рук мужчины в пункте выдачи заказов — он ударил её по голове за то, что она вступилась за сотрудницу. Инцидент произошёл на улице Набережной реки Уфы. О случившемся сообщают издания «Честный репортаж» и «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Башкортостан.

Мужчина пришёл в ПВЗ с требованием оформить возврат товара. Когда работница начала объяснять ему порядок действий, он перешёл к оскорблениям и отказывался слушать. В этот момент в помещение вошла посетительница с собакой. Она попыталась встать на сторону сотрудницы, однако мужчина нанёс ей несколько ударов по голове, после чего покинул место происшествия. По данным «Честного репортажа», у пострадавшей зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины.

Пострадавшая обратилась в полицию. Сотрудники отдела № 8 задержали подозреваемого. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство. Пострадавшей выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу, по итогам которой будет принято дальнейшее процессуальное решение.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Честный репортаж
Теги: Уфа происшествия Уфа драка
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен