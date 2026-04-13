В Уфе задержали мужчину, ударившего девушку в пункте выдачи заказов

22:12, 13 апр 2026

Жительница Уфы пострадала от рук мужчины в пункте выдачи заказов — он ударил её по голове за то, что она вступилась за сотрудницу. Инцидент произошёл на улице Набережной реки Уфы. О случившемся сообщают издания «Честный репортаж» и «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Башкортостан.

Мужчина пришёл в ПВЗ с требованием оформить возврат товара. Когда работница начала объяснять ему порядок действий, он перешёл к оскорблениям и отказывался слушать. В этот момент в помещение вошла посетительница с собакой. Она попыталась встать на сторону сотрудницы, однако мужчина нанёс ей несколько ударов по голове, после чего покинул место происшествия. По данным «Честного репортажа», у пострадавшей зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины.

Пострадавшая обратилась в полицию. Сотрудники отдела № 8 задержали подозреваемого. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство. Пострадавшей выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу, по итогам которой будет принято дальнейшее процессуальное решение.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Честный репортаж