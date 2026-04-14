Водители грузовиков погибли в ДТП в Белорецком районе Башкирии

22:09, 14 апр 2026

Смертельное дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в Белорецком районе Башкирии на автодороге Уфа—Инзер—Белорецк.

По предварительным данным ГАИ республики, 25-летний водитель грузовика «Ман» потерял контроль над управлением, после чего транспортное средство опрокинулось и столкнулось со встречным автомобилем той же марки под управлением 49-летнего мужчины. Молодой водитель скончался непосредственно на месте происшествия, второй участник аварии — в ходе транспортировки в больницу.

На место выехали сотрудники управления ГАИ и экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Башкортостан для установления всех обстоятельств случившегося.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ