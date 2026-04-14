Водители грузовиков погибли в ДТП в Белорецком районе Башкирии

Водители грузовиков погибли в ДТП в Белорецком районе Башкирии

22:09, 14 апр 2026

Смертельное дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в Белорецком районе Башкирии на автодороге Уфа—Инзер—Белорецк.

По предварительным данным ГАИ республики, 25-летний водитель грузовика «Ман» потерял контроль над управлением, после чего транспортное средство опрокинулось и столкнулось со встречным автомобилем той же марки под управлением 49-летнего мужчины. Молодой водитель скончался непосредственно на месте происшествия, второй участник аварии — в ходе транспортировки в больницу.

На место выехали сотрудники управления ГАИ и экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Башкортостан для установления всех обстоятельств случившегося.

Водитель в Уфе попал под колёса собственного грузовика

Читайте также:

Водитель в Уфе попал под колёса собственного грузовика
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Белорецкий район авария в Белорецком районе происшествия в Белорецком районе
Читайте также

Женщина погибла при столкновении легковушки с грузовиком в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Женщина погибла при столкновении легковушки с грузовиком в Башкирии
В Башкирии столкнулись «Лада» и грузовик: погиб водитель легковушки
Происшествия в Башкирии
В Башкирии столкнулись «Лада» и грузовик: погиб водитель легковушки
Грузовик и 2 легковушки столкнулись в Башкирии: есть жертвы
Происшествия в Башкирии
Грузовик и 2 легковушки столкнулись в Башкирии: есть жертвы
В Башкирии в ДТП с Lada Granta и Chevrolet Niva погибли три человека
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в ДТП с Lada Granta и Chevrolet Niva погибли три человека


