В Уфе мужчина открыл стрельбу во дворе жилого дома после распития алкоголя
22:14, 14 апр 2026
Инцидент со стрельбой из пистолета зафиксирован 14 апреля в Уфе во дворе жилого дома на улице Якуба Коласа. МВД Башкирии сообщило о задержании подозреваемого.
Конфликт между двумя знакомыми вспыхнул на фоне употребления алкоголя. В ходе ссоры один из участников достал пистолет, переделанный под холостые патроны, и произвёл два выстрела в направлении своего 50-летнего знакомого. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали 35-летнего мужчину. Оружие и боеприпасы изъяты. По факту случившегося ведётся проверка.
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
