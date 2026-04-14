В Уфе мужчина открыл стрельбу во дворе жилого дома после распития алкоголя

22:14, 14 апр 2026

Инцидент со стрельбой из пистолета зафиксирован 14 апреля в Уфе во дворе жилого дома на улице Якуба Коласа. МВД Башкирии сообщило о задержании подозреваемого.

Конфликт между двумя знакомыми вспыхнул на фоне употребления алкоголя. В ходе ссоры один из участников достал пистолет, переделанный под холостые патроны, и произвёл два выстрела в направлении своего 50-летнего знакомого. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали 35-летнего мужчину. Оружие и боеприпасы изъяты. По факту случившегося ведётся проверка.

В Уфе водитель выстрелил в оппонента из травматического пистолета

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа стрельба
