В Уфе разыскивают 19-летнего студента, пропавшего после выходных с девушкой

23:04, 15 апр 2026

В Уфе с 12 апреля ведутся поиски студента топливно-энергетического колледжа Николая Турсукова, которому исполнилось 19 лет. Об обстоятельствах исчезновения рассказала его мать Мария в беседе с изданием «КП-Уфа».

По словам женщины, минувшие выходные её сын планировал провести вместе с подругой — молодые люди арендовали квартиру. Утром 11 апреля Николай заходил домой, чтобы сменить одежду, после чего вернулся к девушке. В воскресенье мать и сестра пропавшего находились в гостях и не располагали сведениями о том, возвращался ли он в тот день.

О том, что молодой человек исчез, семья узнала в понедельник утром — подруга Николая связалась с его сестрой и сообщила: 12 апреля он направился домой, однако на следующий день не явился на занятия. Оба учатся в одном колледже. Телефон студента оказался недоступен. Родственники обзвонили знакомых, проверили все места, где он мог находиться, — безрезультатно.

Мать характеризует сына как ответственного человека: он хорошо учился, подрабатывал при учебном заведении и неизменно предупреждал близких, если задерживался. Конфликтов ни дома, ни в колледже у него не было. Девушка Николая также сообщила, что незадолго до исчезновения между ними не было разногласий, молодой человек находился в хорошем расположении духа и не жаловался на какие-либо трудности.

Заявление о пропаже подано в полицию, к поискам привлечён отряд «Лиза Алерт».

Приметы Николая Турсукова: рост около 170 сантиметров, обычное телосложение, тёмные волосы, карие глаза. В день исчезновения он был одет в синюю толстовку, белую футболку, чёрные джинсы и белые кроссовки.

Тем, кто располагает информацией о местонахождении молодого человека, просят сообщить об этом в поисковый отряд «Лиза Алерт» по номеру горячей линии: 8 (800) 700-54-52, либо в полицию по номеру 112. Волонтёры также приглашают всех желающих принять участие в поисках.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети