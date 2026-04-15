Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе разыскивают 19-летнего студента, пропавшего после выходных с девушкой

23:04, 15 апр 2026

В Уфе с 12 апреля ведутся поиски студента топливно-энергетического колледжа Николая Турсукова, которому исполнилось 19 лет. Об обстоятельствах исчезновения рассказала его мать Мария в беседе с изданием «КП-Уфа».

По словам женщины, минувшие выходные её сын планировал провести вместе с подругой — молодые люди арендовали квартиру. Утром 11 апреля Николай заходил домой, чтобы сменить одежду, после чего вернулся к девушке. В воскресенье мать и сестра пропавшего находились в гостях и не располагали сведениями о том, возвращался ли он в тот день.

О том, что молодой человек исчез, семья узнала в понедельник утром — подруга Николая связалась с его сестрой и сообщила: 12 апреля он направился домой, однако на следующий день не явился на занятия. Оба учатся в одном колледже. Телефон студента оказался недоступен. Родственники обзвонили знакомых, проверили все места, где он мог находиться, — безрезультатно.

Мать характеризует сына как ответственного человека: он хорошо учился, подрабатывал при учебном заведении и неизменно предупреждал близких, если задерживался. Конфликтов ни дома, ни в колледже у него не было. Девушка Николая также сообщила, что незадолго до исчезновения между ними не было разногласий, молодой человек находился в хорошем расположении духа и не жаловался на какие-либо трудности.

Заявление о пропаже подано в полицию, к поискам привлечён отряд «Лиза Алерт».

Приметы Николая Турсукова: рост около 170 сантиметров, обычное телосложение, тёмные волосы, карие глаза. В день исчезновения он был одет в синюю толстовку, белую футболку, чёрные джинсы и белые кроссовки.

Тем, кто располагает информацией о местонахождении молодого человека, просят сообщить об этом в поисковый отряд «Лиза Алерт» по номеру горячей линии: 8 (800) 700-54-52, либо в полицию по номеру 112. Волонтёры также приглашают всех желающих принять участие в поисках.

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен