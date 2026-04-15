В Башкирии под колёсами погрузчика погибла уборщица
23:15, 15 апр 2026
Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан приступила к расследованию гибели работницы на производственной территории.
13 апреля на площадке ООО «Благовещенский пластик» в Башкирии произошёл смертельный несчастный случай. 44-летняя уборщица, работавшая у ИП Милько М.Ю., шла по территории предприятия, когда сзади её сбил погрузчик. Женщина скончалась от полученных травм. Об инциденте сообщила Гострудинспекция в РБ.
Заместитель руководителя ведомства Оксана Ванскова сообщила, что обстоятельства и причины трагедии будут установлены по результатам проверки.
Автор: Семен Подгорный
