В Башкирии под колёсами погрузчика погибла уборщица

23:15, 15 апр 2026

Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан приступила к расследованию гибели работницы на производственной территории.

13 апреля на площадке ООО «Благовещенский пластик» в Башкирии произошёл смертельный несчастный случай. 44-летняя уборщица, работавшая у ИП Милько М.Ю., шла по территории предприятия, когда сзади её сбил погрузчик. Женщина скончалась от полученных травм. Об инциденте сообщила Гострудинспекция в РБ.

Заместитель руководителя ведомства Оксана Ванскова сообщила, что обстоятельства и причины трагедии будут установлены по результатам проверки.

Автор: Семен Подгорный