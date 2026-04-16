Водитель пожарного расчёта погиб при атаке беспилотников на предприятие в Стерлитамаке

21:31, 16 апр 2026

В результате атаки беспилотников на предприятие в Стерлитамаке 15 апреля погиб водитель пожарного газоспасательного формирования ООО «Защита» Сергей Громов. Информацию о гибели сотрудника распространил генеральный директор химического холдинга «Росхим» Эдуард Давыдов.

По данным руководителя компании, Громов находился на рабочем месте и принимал непосредственное участие в ликвидации возгорания, возникшего вследствие удара. Давыдов подчеркнул, что сотрудник погиб при исполнении служебных обязанностей.

Руководство холдинга выразило слова соболезнования семье и близким погибшего, а также заявило о готовности оказать им всестороннюю поддержку. Давыдов отдельно отметил, что в нынешних условиях коллектив продолжает работу, обеспечивая бесперебойное функционирование производства, и поблагодарил сотрудников за их вклад.

Автор: Семен Подгорный