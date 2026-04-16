В Башкирии аферисты убедили школьницу вынести сейф из дома

21:36, 16 апр 2026

Девочка-подросток из Башкирии стала жертвой телефонных аферистов: она вынесла из дома семейные ценности и передала крупную сумму курьеру. О произошедшем сообщила пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Всё началось с телефонного звонка якобы от службы доставки цветов. Неизвестный попросил школьницу назвать код из СМС-сообщения для подтверждения заказа. Девочка выполнила просьбу. Вслед за этим ей поступили звонки от лжесотрудников «службы поддержки Госуслуг» и «полиции». Злоумышленники сообщили, что аккаунт её родителей взломан, а средства с их счетов якобы переведены за рубеж. По словам звонивших, родителям за это грозило уголовное преследование.

Аферисты потребовали от девочки хранить всё в тайне и строго следовать их инструкциям ради «спасения» семьи. Под влиянием этих указаний она вынесла из квартиры сейф с ювелирными украшениями и оставила его под балконом. После этого школьница на такси, заказанном мошенниками, выехала в другой город, где лично вручила курьеру свыше 800 тысяч рублей наличными.

С заявлением в полицию обратился 45-летний отец пострадавшей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный