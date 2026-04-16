Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе нашли мёртвым пропавшего студента колледжа

22:01, 16 апр 2026

Поиски пропавшего 19-летнего жителя Уфы Николая Т. завершились трагически: тело студента было найдено 16 апреля недалеко от колледжа, в котором он учился и работал. Об этом сообщает «КП-Уфа».

Последний раз молодого человека видели 11 апреля. В тот день он заехал к матери, чтобы переодеться, после чего направился к своей девушке — однокурснице. В воскресенье они расстались, однако домой юноша не вернулся. В понедельник девушка сообщила матери Николая, что он не появился на занятиях, а его телефон недоступен.

Мать, Мария, подала заявление в полицию и обратилась за помощью к волонтёрам. 14 апреля те начали распространять ориентировку. По словам матери, сын всегда предупреждал родных, если задерживался, конфликтов с девушкой у него не было.

Спустя двое суток после начала поисковой операции стало известно о гибели Николая. По предварительным данным, молодой человек покончил с собой. Следственный комитет Республики Башкортостан проводит проверку по факту смерти.

Пропавшего в Уфе 20-летнего парня нашли мёртвым

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен