В Уфе нашли мёртвым пропавшего студента колледжа

22:01, 16 апр 2026

Поиски пропавшего 19-летнего жителя Уфы Николая Т. завершились трагически: тело студента было найдено 16 апреля недалеко от колледжа, в котором он учился и работал. Об этом сообщает «КП-Уфа».

Последний раз молодого человека видели 11 апреля. В тот день он заехал к матери, чтобы переодеться, после чего направился к своей девушке — однокурснице. В воскресенье они расстались, однако домой юноша не вернулся. В понедельник девушка сообщила матери Николая, что он не появился на занятиях, а его телефон недоступен.

Мать, Мария, подала заявление в полицию и обратилась за помощью к волонтёрам. 14 апреля те начали распространять ориентировку. По словам матери, сын всегда предупреждал родных, если задерживался, конфликтов с девушкой у него не было.

Спустя двое суток после начала поисковой операции стало известно о гибели Николая. По предварительным данным, молодой человек покончил с собой. Следственный комитет Республики Башкортостан проводит проверку по факту смерти.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети