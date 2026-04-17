В Башкирии задержали молодого мужчину по подозрению в связи с несовершеннолетней

22:13, 17 апр 2026

Молодой человек предположительно вступил в сексуальную связь с девушкой, не достигшей совершеннолетия. Инцидент произошёл 15 апреля в одном из районов Республики Башкортостан. О задержании подозреваемого сообщила пресс-служба МВД по РБ изданию «Башинформ».

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой мужчина обнаружил свою знакомую-школьницу в компании другого молодого человека на скамейке возле жилого дома. Он нанёс несколько ударов ногами по голове оппонента, после чего увёл девушку-подростка. Пострадавший после произошедшего с трудом поднялся и покинул место событий.

После появления записи в открытом доступе правоохранительные органы объявили мужчину в розыск по факту ненасильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Впоследствии он был задержан.

По информации источника в правоохранительных органах, фигуранту могут быть предъявлены обвинения по статьям 134 и 135 Уголовного кодекса Российской Федерации — за половое сношение с лицом младше шестнадцати лет и развратные действия.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ориентировка | соцсети