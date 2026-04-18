Тело пропавшего жителя Башкирии нашли на берегу реки спустя четыре месяца

22:03, 18 апр 2026

Останки мужчины 1987 года рождения, пропавшего в декабре 2025 года, были найдены на берегу реки Иняк в Кугарчинском районе Республики Башкортостан. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Башкирии изданию «КП-Уфа».

38-летний житель Абзелиловского района уехал из своей деревни на автомобиле «Лада Гранта» 9 декабря 2025 года и перестал отвечать на звонки. К поискам были привлечены волонтёры отряда «Лиза Алерт Башкортостан», добровольцы и сотрудники правоохранительных органов.

Останки на речном берегу обнаружили туристы и незамедлительно сообщили об этом в полицию. Личность погибшего была предварительно установлена по найденным при нём вещам и документам. По факту гибели Следственный комитет проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. Признаков насильственной смерти на данный момент не выявлено. Волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили о завершении поисков в своём сообществе.

Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com/lizaalert_bashkortostan