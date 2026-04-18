В Уфе на улице Менделеева обвалился грунт под проезжей частью

22:11, 18 апр 2026

Провал грунта посреди дороги зафиксирован 18 апреля на улице Менделеева в Уфе. Об инциденте сообщила администрация Советского района башкирской столицы.

По предварительным данным, причиной разрушения дорожного полотна стал подмыв канализационного коллектора. Глава Советского района Айдар Базгудинов уточнил, что коллектор продолжает функционировать в штатном режиме. Аварийные и технические службы оперативно прибыли на место и приступили к обследованию повреждённого участка. По итогам осмотра будут проведены работы по засыпке провала и восстановлению асфальтового покрытия.

Пострадавших в результате инцидента нет. Угрозы для жителей близлежащих домов и окружающей среды не выявлено. Ситуация находится под контролем профильных служб.

Читайте также: В уфимском дворе обвалился грунт после коммунальной аварии

Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Советского района Уфы