Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе на улице Менделеева обвалился грунт под проезжей частью

22:11, 18 апр 2026

Провал грунта посреди дороги зафиксирован 18 апреля на улице Менделеева в Уфе. Об инциденте сообщила администрация Советского района башкирской столицы.

По предварительным данным, причиной разрушения дорожного полотна стал подмыв канализационного коллектора. Глава Советского района Айдар Базгудинов уточнил, что коллектор продолжает функционировать в штатном режиме. Аварийные и технические службы оперативно прибыли на место и приступили к обследованию повреждённого участка. По итогам осмотра будут проведены работы по засыпке провала и восстановлению асфальтового покрытия.

Пострадавших в результате инцидента нет. Угрозы для жителей близлежащих домов и окружающей среды не выявлено. Ситуация находится под контролем профильных служб.

В уфимском дворе обвалился грунт после коммунальной аварии

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Советского района Уфы
Теги: Уфа
Читайте также

В Уфе во дворе жилого дома обвалился грунт
Происшествия в Башкирии
В Уфе во дворе жилого дома обвалился грунт
В Уфе из школы спасатели вывели больше 500 человек
Происшествия в Башкирии
В Уфе из школы спасатели вывели больше 500 человек
В уфимском дворе обвалился грунт после коммунальной аварии
Происшествия в Башкирии
В уфимском дворе обвалился грунт после коммунальной аварии
В Башкирии в опасной близости от домов обвалился грунт
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в опасной близости от домов обвалился грунт


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен