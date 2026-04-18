В Башкирии за неделю произошло 119 пожаров, четверо погибших

22:21, 18 апр 2026

За семь дней с 10 по 16 апреля пожарные службы Башкирии зафиксировали 119 возгораний на территории республики. В результате чрезвычайных происшествий погибли четыре человека, ещё шесть пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Сводку опубликовало Главное управление МЧС по Республике Башкортостан.

Все четверо погибших — мужчины в возрасте от 45 до 70 лет. Трое из них погибли во время двух отдельных пожаров в Белокатайском районе.

Чаще всего причиной возгораний становилось небрежное обращение с открытым огнём — таких случаев насчитывалось 63 из 119. На втором месте — нарушения при установке и использовании электрооборудования: 26 инцидентов. Неисправные печи и дымоходы спровоцировали 15 пожаров, ещё девять произошли из-за нарушений правил эксплуатации транспортных средств.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте также

В Башкирии за год в пожарах погибли 185 человек
Происшествия в Башкирии
В Башкирии за год в пожарах погибли 185 человек
В Башкирии пожары унесли жизни 173 человек за год
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пожары унесли жизни 173 человек за год
С начала года в пожарах в Башкирии погибли 170 человек
Происшествия в Башкирии
С начала года в пожарах в Башкирии погибли 170 человек
В результате аварий в Башкирии за сутки погибли 4 участника дорожного движения
Происшествия в Башкирии
В результате аварий в Башкирии за сутки погибли 4 участника дорожного движения


