В Башкирии с начала года в техногенных пожарах погибли 65 человек — Госкомитет по ЧС

22:07, 19 апр 2026

С января текущего года в Республике Башкортостан зафиксировано 1520 техногенных пожаров. Их жертвами стали 65 человек. Об этом сообщил Госкомитет РБ по ЧС.

Среди погибших — люди разного возраста. В ряде случаев установить личности жертв не представляется возможным. Причиной смерти нередко становится не открытый огонь, а угарный газ, который выделяется при горении и тлении имущества внутри помещений. Помимо человеческих жертв, пожары влекут за собой тяжёлые травмы и ожоги у пострадавших, а также уничтожение имущества: жилья, хозяйственных построек, мебели и транспортных средств.

В связи с этим ведомство напомнило жителям республики об основных мерах пожарной безопасности. Не следует курить в жилых помещениях, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Необходимо проверить состояние электропроводки и при необходимости заменить изношенные элементы. Не рекомендуется одновременно подключать к электросети большое количество устройств. Перед выходом из дома следует отключать все электроприборы. Детей нельзя оставлять дома без присмотра взрослых.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
