В Стерлитамаке поймали подозреваемого в наркоторговле в ходе операции «Чистое поколение»

21:40, 20 апр 2026

В Стерлитамаке сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего местного жителя по подозрению в попытке незаконного распространения наркотиков. Задержание произошло в ходе операции «Чистое поколение».

Мужчину остановили возле дома на улице Дистанционной. При досмотре у него изъяли мобильный телефон и наркотическое вещество весом около 13 граммов. Анализ содержимого телефона позволил установить местонахождение пяти тайников-закладок, из которых дополнительно извлекли полимерные пакеты с наркотиками суммарным весом порядка 11 граммов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Жительницу Стерлитамака задержали с наркотиками

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ | Мах