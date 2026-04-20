Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Стерлитамаке поймали подозреваемого в наркоторговле в ходе операции «Чистое поколение»

21:40, 20 апр 2026

В Стерлитамаке сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего местного жителя по подозрению в попытке незаконного распространения наркотиков. Задержание произошло в ходе операции «Чистое поколение».

Мужчину остановили возле дома на улице Дистанционной. При досмотре у него изъяли мобильный телефон и наркотическое вещество весом около 13 граммов. Анализ содержимого телефона позволил установить местонахождение пяти тайников-закладок, из которых дополнительно извлекли полимерные пакеты с наркотиками суммарным весом порядка 11 граммов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Жительницу Стерлитамака задержали с наркотиками

Читайте также:

Жительницу Стерлитамака задержали с наркотиками
Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ | Мах
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен