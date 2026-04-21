В Башкирии берёза убила лесовода, которого вообще не должны были посылать валить деревья

22:18, 21 апр 2026

В Башкирии погиб 56-летний работник Баймакского лесхоза — во время санитарной рубки его убило спиленной берёзой. Когда коллеги хватились, было уже поздно.

3 сентября 2025 года в Сибайском участковом лесничестве бригада рубила лес. В какой-то момент пила одного из работников не замолкала, но сам он не откликался. Коллеги прошли сто метров — и нашли его без сознания рядом со спиленным деревом. Каска слетела с головы, на голове — кровь. Приехавшая скорая зафиксировала смерть.

По данным Госинспекции труда Республики Башкортостан, валка деревьев вообще не входила в должностные обязанности погибшего. Работодатель отправил его выполнять чужую работу — без обучения и без инструктажа по охране труда.

Следователи установили ещё одно обстоятельство: в крови лесовода нашли 1,15 грамма этилового спирта на литр. К рубке его допустили в таком состоянии.

Материалы расследования передали в следственные органы.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный