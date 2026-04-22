При пожаре в жилом доме в Башкирии погибли мать и сын
21:51, 22 апр 2026
В деревне Кшлау-Елга Аскинского района Башкирии пожар унёс жизни двух человек. Огонь уничтожил жилой дом вместе с верандой и баней — все три постройки стояли под одной крышей.
При разборе завалов спасатели обнаружили тела 57-летней женщины и 17-летнего юноши. Выбраться из горящего дома им не удалось.
По данным МЧС Башкирии, к тушению привлекли и профессионалов, и местных добровольцев. Открытое горение ликвидировали, но было уже поздно.
Причину пожара устанавливают следователи и дознаватель МЧС.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
