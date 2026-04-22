При пожаре в жилом доме в Башкирии погибли мать и сын

При пожаре в жилом доме в Башкирии погибли мать и сын

21:51, 22 апр 2026

В деревне Кшлау-Елга Аскинского района Башкирии пожар унёс жизни двух человек. Огонь уничтожил жилой дом вместе с верандой и баней — все три постройки стояли под одной крышей.

При разборе завалов спасатели обнаружили тела 57-летней женщины и 17-летнего юноши. Выбраться из горящего дома им не удалось.

По данным МЧС Башкирии, к тушению привлекли и профессионалов, и местных добровольцев. Открытое горение ликвидировали, но было уже поздно.

Причину пожара устанавливают следователи и дознаватель МЧС.

В Башкирии с начала года в техногенных пожарах погибли 65 человек — Госкомитет по ЧС

В Башкирии с начала года в техногенных пожарах погибли 65 человек — Госкомитет по ЧС
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Аскинский район происшествия в аскинском районе пожар в аскинском районе
