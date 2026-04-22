При пожаре в жилом доме в Башкирии погибли мать и сын

21:51, 22 апр 2026

В деревне Кшлау-Елга Аскинского района Башкирии пожар унёс жизни двух человек. Огонь уничтожил жилой дом вместе с верандой и баней — все три постройки стояли под одной крышей.

При разборе завалов спасатели обнаружили тела 57-летней женщины и 17-летнего юноши. Выбраться из горящего дома им не удалось.

По данным МЧС Башкирии, к тушению привлекли и профессионалов, и местных добровольцев. Открытое горение ликвидировали, но было уже поздно.

Причину пожара устанавливают следователи и дознаватель МЧС.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ