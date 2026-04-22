В Башкирии расследование гибели 16-летней девочки в ДТП затянулось почти на год

22:07, 22 апр 2026

16-летний житель башкирского села Красная Башкирия сбил сверстницу на самокате, бросил её умирать на асфальте и уехал в рощу — чтобы снять побитую машину на видео и выложить в Telegram. Диана скончалась той же ночью. С тех пор прошло почти 10 месяцев, суда нет до сих пор. Подробности истории выяснило издание КП-Уфа.

Это случилось 7 июня 2025 года. Артур — только что окончивший 9-й класс, дважды замеченный за рулём без прав и поставленный на учёт в отделе по делам несовершеннолетних — нёсся на чёрной «Ладе Приора» по селу. Удар отбросил девочку на 10 метров. Скорая приехала через 40 минут. До больницы в Магнитогорске Диана доехала живой — но в реанимации прожила лишь несколько часов.

Артура задержали, предъявили обвинение и отправили под домашний арест с браслетом. По словам местных жителей, он спокойно гуляет по селу и продолжает ездить на машине.

Расследование буксует из-за автотехнических экспертиз: их провели дважды в Уфе и один раз в Казани — результаты каждый раз расходятся. Мать погибшей Регина обращалась в приёмную главы СК Александра Бастрыкина с просьбой назначить московскую экспертизу. Ответа нет.

Соседка, видевшая аварию, отказалась давать показания. Следователь приехал к ней только зимой — спустя полгода после гибели Дианы.

Семья виновника с Региной не контактировала ни разу. Живут через дом — молча расходятся при встрече.

— Как будто муравья задавил и ходит спокойно радостный с дружками, — говорит мать погибшей.

В Следственном комитете Башкирии сообщили, что дело «находится в производстве» и следственные действия «направлены на завершение расследования».

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ