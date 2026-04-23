В школе Башкирии затоптали первоклашек — мэрия говорит, что всё в порядке
21:21, 23 апр 2026
Во время перемены в школе № 9 Нефтекамска в коридоре образовалась давка. Под ногами толпы оказались трое первоклассников — двух девочек и мальчика сбили с ног и затоптали. Несколько детей испытали паническую атаку.
Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в соцсети. По их словам, пройти по коридору было невозможно.
По данным управления образования, дежурные учителя быстро вмешались и подняли упавших детей. Завуч лично проводила учеников до кабинетов. Педагоги связались с родителями и объяснили ситуацию.
Официальная позиция мэрии: никто не пострадал, врачи не понадобились. В школе начали внутреннюю проверку — чтобы не повторилось.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.