В школе Башкирии затоптали первоклашек — мэрия говорит, что всё в порядке

В школе Башкирии затоптали первоклашек — мэрия говорит, что всё в порядке

21:21, 23 апр 2026

Во время перемены в школе № 9 Нефтекамска в коридоре образовалась давка. Под ногами толпы оказались трое первоклассников — двух девочек и мальчика сбили с ног и затоптали. Несколько детей испытали паническую атаку.

Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в соцсети. По их словам, пройти по коридору было невозможно.

По данным управления образования, дежурные учителя быстро вмешались и подняли упавших детей. Завуч лично проводила учеников до кабинетов. Педагоги связались с родителями и объяснили ситуацию.

Официальная позиция мэрии: никто не пострадал, врачи не понадобились. В школе начали внутреннюю проверку — чтобы не повторилось.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Нефтекамск происшествия в Нефтекамске
