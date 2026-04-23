Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Уфимка пырнула ножом соседа по коммуналке прямо на кухне

21:28, 23 апр 2026

32-летняя жительница Уфы воткнула нож в грудь соседу во время ссоры — теперь ей предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью.

Конфликт случился в декабре прошлого года на кухне коммунальной квартиры. Что именно спровоцировало ссору — не уточняется, но закончилась она ударом ножом в грудь. Пострадавший выжил, однако ущерб здоровью суд признал тяжким.

По данным региональной прокуратуры, женщина вину признала. Это не первый её визит в зал суда — ранее она уже была судима.

Дело передали в Орджоникидзевский районный суд Уфы.

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен