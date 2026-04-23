Уфимка пырнула ножом соседа по коммуналке прямо на кухне
21:28, 23 апр 2026
32-летняя жительница Уфы воткнула нож в грудь соседу во время ссоры — теперь ей предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью.
Конфликт случился в декабре прошлого года на кухне коммунальной квартиры. Что именно спровоцировало ссору — не уточняется, но закончилась она ударом ножом в грудь. Пострадавший выжил, однако ущерб здоровью суд признал тяжким.
По данным региональной прокуратуры, женщина вину признала. Это не первый её визит в зал суда — ранее она уже была судима.
Дело передали в Орджоникидзевский районный суд Уфы.
Автор: Семен Подгорный
