Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Уфимку арестовали за убийство матери после визита телемастера

Уфимку арестовали за убийство матери после визита телемастера

22:05, 23 апр 2026

45-летняя жительница Уфы убила свою 66-летнюю мать после того, как та устроила сцену при постороннем.

К двум женщинам пришёл мастер по ремонту телевизора. Обе были пьяны. Мать упала на пол, дочь попыталась её поднять — та брыкалась и отказывалась вставать. Мастер наблюдал за всем этим молча.

Дочери стало стыдно. Когда мастер ушёл, она начала бить мать кулаками по голове. Пенсионерка скончалась на месте от закрытой черепно-мозговой травмы.

По данным Mash Batash, женщину задержали и предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть. Суд Калининского района арестовал её на два месяца.

Репутацию перед телемастером отстояла. Ценой — жизнь матери.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: mash batach
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен