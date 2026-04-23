Уфимку арестовали за убийство матери после визита телемастера

22:05, 23 апр 2026

45-летняя жительница Уфы убила свою 66-летнюю мать после того, как та устроила сцену при постороннем.

К двум женщинам пришёл мастер по ремонту телевизора. Обе были пьяны. Мать упала на пол, дочь попыталась её поднять — та брыкалась и отказывалась вставать. Мастер наблюдал за всем этим молча.

Дочери стало стыдно. Когда мастер ушёл, она начала бить мать кулаками по голове. Пенсионерка скончалась на месте от закрытой черепно-мозговой травмы.

По данным Mash Batash, женщину задержали и предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть. Суд Калининского района арестовал её на два месяца.

Репутацию перед телемастером отстояла. Ценой — жизнь матери.

Автор: Семен Подгорный

Фото: mash batach