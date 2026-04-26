В московском кабинете психолога скончалась преподаватель университета МАДИ родом из Башкирии

21:49, 26 апр 2026

В Москве 23 апреля во время визита к психологу скончалась 54-летняя преподаватель Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Нурия Хасаншина. О произошедшем сообщили «КП-Уфа» и «Пятый канал».

Нурия Хасаншина была уроженкой башкирского города Октябрьский. После получения диплома Башкирского государственного педагогического университета она переехала в столицу. Первым местом работы стала Российская государственная библиотека, а с 2008 года она преподавала английский и немецкий языки в МАДИ. В университете отметили, что за без малого два десятилетия работы на кафедре она завоевала репутацию профессионала с высоким чувством ответственности. Коллеги ценили её готовность делиться опытом, а студенты — умение выстраивать доверительные отношения с аудиторией и помогать тем, кто испытывал затруднения с языками.

23 апреля женщина пришла на очередной приём к своему психологу по имени Ринат С. Специалист работает в этой сфере 16 лет и имеет положительные отзывы от клиентов. Спустя несколько минут после начала сеанса Хасаншиной внезапно стало плохо. Она успела пожаловаться на боль в голове, после чего потеряла сознание. Психолог предпринял попытку привести её в чувство и вызвал скорую.

На место выехали две бригады медиков. Реанимационные мероприятия продолжались около 40 минут, однако спасти женщину не удалось. По предварительной оценке врачей, причиной смерти стала остановка сердца неуточнённого характера. На место также прибыли сотрудники Следственного комитета и судебно-медицинские эксперты. Признаков криминального характера произошедшего выявлено не было.

«Несчастный случай, который может произойти с каждым и в любом месте», — прокомментировал ситуацию психолог Ринат С. в беседе с «Пятым каналом».

Родственники Нурии Хасаншиной в настоящее время занимаются организацией похорон. Известно, что у неё остались взрослые дети.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
