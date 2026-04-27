В Башкирии при пожаре в жилом доме пострадал трёхлетний ребенок

21:57, 27 апр 2026

В башкирском селе Степное сгорел жилой дом — трёхлетний ребёнок получил ожоги обеих рук и ног.

Пожар вспыхнул вечером 26 апреля на улице Багишева в Хайбуллинском районе. Бревенчатый дом занялся быстро. Огнеборцы огонь потушили, но людей спасти от травм не успели.

Вместе с ребёнком пострадал 31-летний мужчина. Обоих доставили в больницу. По данным пресс-службы МЧС по Республике Башкортостан, причины пожара сейчас устанавливает дознаватель.

При пожаре в жилом доме в Башкирии погибли мать и сын

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Хайбуллинский район происшествия в хайбуллинском районе пожар в хайбуллинском районе
