В Башкирии при пожаре в жилом доме пострадал трёхлетний ребенок

21:57, 27 апр 2026

В башкирском селе Степное сгорел жилой дом — трёхлетний ребёнок получил ожоги обеих рук и ног.

Пожар вспыхнул вечером 26 апреля на улице Багишева в Хайбуллинском районе. Бревенчатый дом занялся быстро. Огнеборцы огонь потушили, но людей спасти от травм не успели.

Вместе с ребёнком пострадал 31-летний мужчина. Обоих доставили в больницу. По данным пресс-службы МЧС по Республике Башкортостан, причины пожара сейчас устанавливает дознаватель.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ