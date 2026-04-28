В Башкирии флирт в клубе закончился грабежом: двое избили мужа знакомой и забрали 10 тысяч рублей

21:43, 28 апр 2026

Двое жителей Баймакского района приехали в ночной клуб Сибая отдыхать, а оказались под стражей. Между этими событиями — ревность, драка и уголовное дело.

В клубе 18-летний и 20-летний приятели встретили знакомую девушку. Один из них начал уделять ей внимание, пока рядом стоял её муж. Муж не оценил. Слово за слово — конфликт.

Когда 23-летний мужчина засобирался домой, оба последовали за ним. По данным пресс-службы МВД Башкирии, пьяные нападавшие догнали его, избили и потребовали деньги. Пострадавший отдал 10 000 рублей — всё, что было при себе.

В полицию он обратился в ту же ночь. Личности нападавших установили быстро. Теперь оба находятся под стражей. Уголовное дело возбуждено по статье о грабеже.

Флирт обошёлся им дороже, чем добытые десять тысяч.

Уфимца арестовали за нападение на посетительницу пункта выдачи

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Сибай происшествия в сибае драка
