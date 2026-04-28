В Башкирии погиб пенсионер — пожарные нашли его тело при тушении
21:50, 28 апр 2026
В жилом доме в селе Булгаково Уфимского района Башкирии 28 апреля загорелась квартира. Внутри погиб 69-летний мужчина.
Пожарные обнаружили тело уже в ходе тушения. По данным Госкомитета республики по ЧС, на месте также работал инструктор профилактической группы. Причину возгорания сейчас устанавливают.
Спасатели напомнили: автономный пожарный извещатель стоит несколько сотен рублей. Иногда именно он решает, успеет человек проснуться или нет.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Смертельный пожар в Башкирии: в огне погибла женщина, шестеро спаслись
Происшествия в Башкирии
В Чишминском районе Башкирии при пожаре погибла 62-летняя женщина
Происшествия в Башкирии
Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Башкирии
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пенсионер погиб при пожаре в собственном доме