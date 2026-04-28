В Башкирии погиб пенсионер — пожарные нашли его тело при тушении

21:50, 28 апр 2026

В жилом доме в селе Булгаково Уфимского района Башкирии 28 апреля загорелась квартира. Внутри погиб 69-летний мужчина.

Пожарные обнаружили тело уже в ходе тушения. По данным Госкомитета республики по ЧС, на месте также работал инструктор профилактической группы. Причину возгорания сейчас устанавливают.

Спасатели напомнили: автономный пожарный извещатель стоит несколько сотен рублей. Иногда именно он решает, успеет человек проснуться или нет.

В Башкирии при пожаре в жилом доме пострадал трёхлетний ребенок

Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС
Теги: Уфимский район происшествия в Уфимском районе пожар в Уфимском районе
