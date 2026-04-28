Жители деревни в Башкирии обнаружили в поле обломки дрона
21:54, 28 апр 2026
Жители деревни Якты-Куль вызвали экстренные службы из-за беспилотника, упавшего в поле. Тревога оказалась ложной — но выяснять это лично приехал глава района.
На место выехал глава администрации Кармаскалинского района Альфир Сабиров. Осмотрел обломки, успокоил сельчан и вынес вердикт: дрон гражданский, опасности не представляет.
По версии Сабирова, аппарат запустили местные жители или туристы — и просто потеряли. Кто именно и зачем запускал дрон над деревней, не уточняется.
Искать хозяина никто, судя по всему, не стал.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Альфир Сабиров | vk.com
