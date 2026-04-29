Пропавший в декабре житель Башкирии найден мёртвым спустя 4,5 месяца

21:27, 29 апр 2026

72-летний житель деревни Кулушево вышел из дома 12 декабря — и больше домой не вернулся. Спустя четыре месяца поисков его нашли мёртвым.

Пенсионер пропал в Кармаскалинском районе Башкирии. Волонтёры «ЛизаАлерт Башкортостан» вместе с добровольцами прочёсывали район больше четырёх месяцев.

Когда нашли — живым уже не застали. Отряд сообщил об этом коротко: «Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким».

Обстоятельства исчезновения и причина смерти не раскрываются.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»