Пропавший в декабре житель Башкирии найден мёртвым спустя 4,5 месяца
21:27, 29 апр 2026
72-летний житель деревни Кулушево вышел из дома 12 декабря — и больше домой не вернулся. Спустя четыре месяца поисков его нашли мёртвым.
Пенсионер пропал в Кармаскалинском районе Башкирии. Волонтёры «ЛизаАлерт Башкортостан» вместе с добровольцами прочёсывали район больше четырёх месяцев.
Когда нашли — живым уже не застали. Отряд сообщил об этом коротко: «Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким».
Обстоятельства исчезновения и причина смерти не раскрываются.
Автор: Семен Подгорный
Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»
