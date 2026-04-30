В Башкирии мать и дочь погибли возле собственного порога

66-летняя женщина и её 92-летняя мать погибли в своей квартире в Нефтекамске — тела обеих нашли прямо возле входной двери.

Пожар вспыхнул утром 29 апреля в трёхкомнатной квартире на проспекте Юбилейном. Загорелось домашнее имущество, быстро распространился дым. Пожарные прибыли и потушили огонь, звено газодымозащитной службы вывело из задымлённого дома троих человек.

По данным ГУ МЧС России по РБ, женщины оказались возле двери — но выйти не успели.

Обеим не хватило нескольких метров. Следственно-оперативная группа устанавливает причины пожара.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ