В Башкирии мать и дочь погибли возле собственного порога
21:59, 30 апр 2026
66-летняя женщина и её 92-летняя мать погибли в своей квартире в Нефтекамске — тела обеих нашли прямо возле входной двери.
Пожар вспыхнул утром 29 апреля в трёхкомнатной квартире на проспекте Юбилейном. Загорелось домашнее имущество, быстро распространился дым. Пожарные прибыли и потушили огонь, звено газодымозащитной службы вывело из задымлённого дома троих человек.
По данным ГУ МЧС России по РБ, женщины оказались возле двери — но выйти не успели.
Обеим не хватило нескольких метров. Следственно-оперативная группа устанавливает причины пожара.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
