В Уфе задержали несовершеннолетнего на питбайке без водительских прав
22:39, 01 май 2026
Несовершеннолетний уфимец выехал на питбайке «Кайо» на городские улицы — без прав и, судя по всему, без особых опасений.
Инспекторы ГИБДД остановили его в ходе рейда «Мототехника». На место вызвали отца. Питбайк отправился на штрафстоянку.
По словам главного госавтоинспектора республики Владимира Севастьянова, на подростка составили административный протокол за езду без водительского удостоверения.
Родителям тоже грозит штраф — за ненадлежащее воспитание. Материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
