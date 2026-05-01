Водитель из Башкирии рассказал об обстреле авто, чтобы пожаловаться на ямы

23:08, 01 май 2026

Житель Башкирии сообщил в соцсетях об обстреле его машины из леса — и чуть не поднял панику в нескольких районных чатах. Выяснилось, что стекло на его «Ларгусе» разлетелось от удара на разбитой дороге.

30 апреля около 15:00 водитель ехал по трассе между Белорецком и Магнитогорском. Примерно в километре после поворота на Муракаево у машины лопнуло пассажирское стекло. Мужчина решил, что его обстреляли из пневматики со стороны леса, и предупредил всех: «Возможны партизаны в засадах».

Полиция выехала на место. По данным МВД по Абзелиловскому району, никакой стрельбы не было. Стекло не выдержало встречи с ямой.

Водитель не стал скрывать: он всё придумал намеренно. Рассказал полицейским, что хотел привлечь внимание к состоянию дороги, поэтому сочинил историю про обстрел и разослал фотографии по чатам.

Способ сработал — о дороге теперь знают все. Вот только ямы от этого не заделали.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
