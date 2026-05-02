26 лет назад двое детей исчезли из сектантского лагеря в Башкирии

22:18, 02 май 2026

Летом 2000 года Кенан Мустафаев и Ярослав Чепков отправились купаться на реку Сим и назад не вернулись. Им было 7 и 10 лет. Их матери до сих пор верят, что сыновья живы.

Лагерь «Саргай» организовали члены секты «Радостея» — организации, основанной писательницей Евдокией Марченко, известной сейчас под фамилией Лучезарнова. По воспоминаниям старшего брата Кенана Узеира, детей держали в хлеву, морили голодом и заставляли работать в огороде в жару. Никакой связи с родителями — ни позвонить, ни пожаловаться.

Когда мать Кенана Ирада Мустафаева приехала за сыновьями, руководство лагеря объяснило пропажу мальчика тем, что он «освободился от одежд». Отцу чуть позже сообщили, что сына «унёс воздушный вихрь в чертов день — 13 числа». Водолазы тогда обследовали 30 километров акватории реки. Тело не нашли.

С Ярославом Чепковым вышло иначе. Сектанты передали его семье урну с прахом — якобы мальчик утонул. Бабушка на опознании сразу сказала: «Это не Ярослав». Её не послушали. Позднее экспертиза установила: останки принадлежат подростку 14 лет, личность которого не определена до сих пор.

После выхода репортажа на РЕН-ТВ расследование уголовного дела возобновили и взяли на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. За прошедшие 26 лет никто из руководства лагеря и секты ответственности не понёс.

Если Кенан жив — сейчас ему 33 года. Ярославу — 36.

Автор: Семен Подгорный
Фото: СУ СК по РБ
Теги: поиск
