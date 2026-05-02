ПВО уничтожила 123 БПЛА за шесть часов — часть летела на Башкирию

22:23, 02 май 2026

Российские средства ПВО за шесть часов 2 мая перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника — часть из них шла курсом на Башкирию. Сводку опубликовало Министерство обороны России.

В республике заранее объявили режим «Беспилотной опасности». Председатель регионального Госкомитета по ЧС Кирилл Первов призвал жителей соблюдать осторожность.

Аэропорт Уфы закрыли для приёма и вылета воздушных судов — и пока не открыли.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: БПЛА атака БПЛА
