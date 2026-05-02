В Башкирии женщина с ребёнком потерялась в лесу на майские праздники

22:36, 02 май 2026

Женщина с ребёнком провела вечер 1 мая в лесу Белебеевского района Башкирии — не по своей воле. Пара вышла на прогулку и потерялась.

Спасатели выехали на поиски, но вмешательство не понадобилось: мать и ребёнок выбрались самостоятельно. В медицинской помощи никто не нуждался.

Госкомитет по чрезвычайным ситуациям воспользовался случаем и напомнил правила лесных прогулок: заряженный телефон, powerbank, свисток, фонарик и яркая одежда. Если заблудились — звонить на 112 и стоять на месте.

Финальный совет от ведомства звучит лаконично:

«Правильная подготовка и спокойствие — ключ к безопасному возвращению».

Майские выходные продолжаются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»