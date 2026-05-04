За один день в Башкирии при пожарах погибли четыре человека

21:55, 04 май 2026

2 мая в Уфе и Учалинском районе сгорели четыре человека — два пожара за один день.

В уфимской квартире на проспекте Октября пожар погубил мужчину 55 лет и женщину 52 лет. В том же городе, на улице Ферина, 61-летний мужчина получил тяжёлые ожоги и скончался в больнице. В селе Ильтебаново сгорел бревенчатый дом: под завалами нашли тела двух женщин 1948 и 1975 года рождения.

Ещё один погибший — житель Благовещенска, который получил травмы при пожаре 23 апреля на улице Архитектурной. В начале мая он умер в больнице.

По данным МЧС по Республике Башкортостан, с начала 2026 года в республике произошли 1923 пожара. В них погибли 87 человек — только за первые дни мая жертвами стали шестеро.

