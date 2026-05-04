Полиция Уфы проверяет жалобу на охранницу горбольницы № 13

22:18, 04 май 2026

Охранница городской клинической больницы № 13 в Уфе встретила приезжих посетителей руганью, оскорблениями и пожеланиями смерти. Семья приехала из Москвы навестить мать в день её юбилея — та лежит после инсульта и не может ходить.

По словам очевидцев, родственники пришли в приёмные часы и просто попросили пройти в палату. В ответ охранница начала кричать матом на всех — включая ребёнка.

На место вызвали сотрудников ГБР и полиции. Семья написала заявление. МВД по Республике Башкортостан подтвердило: инцидент зарегистрирован, идёт проверка.

Охрану больницы обеспечивает ООО ЧОО «КБ-КОНТР». Руководство медучреждения направило компании письмо — и теперь ждёт письменных объяснений, чтобы «рассмотреть вопрос о претензионной работе».

Автор: Семен Подгорный
Фото: Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан | Мах
