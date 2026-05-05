В Уфе школьницу травят из-за ролика, который она не выкладывала

21:45, 05 май 2026

14-летняя Ульяна из Уфы сделала видео про учителей в школьном тренде, не выкладывала его сама — и три часа провела запертой в кабинете директора под угрозами остаться без образования.

Конфликт начался 15 апреля в школе № 71: педагоги обвинили девочку в том, что она смонтировала ролик в тренде «Дастин-Лукас» — популярная среди школьников подборка фото учителей, где вместо имён звучат либо персонажи сериала, либо мат. Выложил видео другой ученик, но стрелки перевели на Ульяну.

На педсовете директор поставила ультиматум: уйти из школы или получить заявление в полицию. Семье дали сутки. Мама Олеся отказалась.

22 апреля девочку сняли с уроков и продержали три часа в кабинете директора. По словам матери, её окружили учителя и старшеклассники. Директор пообещала, что Ульяну не возьмут ни в одну школу района. Одиннадцатиклассник добавил:

«Если бы ты была мальчиком, мы бы тебе зубы выбили и на колени поставили».

Ульяна домой пришла в слёзах. На следующий день в школу не пошла. Заявление о переводе на дистанционное обучение так никто и не подписал — формально девочка числится прогульщицей.

После огласки к Олесе обратились несколько семей с похожими историями. Теперь ситуацией занимается СК по Башкирии. В ведомстве сообщили, что проводят «комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств».

Автор: Семен Подгорный
