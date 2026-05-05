В Башкирии нашли мёртвой пропавшую 35 дней назад жительницу села Зирган

21:51, 05 май 2026

Волонтёры «ЛизаАлерт» обнаружили тело Гульшат Яппаровой — 48-летней жительницы села Зирган Мелеузовского района. Женщина числилась пропавшей с 31 марта.

Родственники с самого начала говорили: уходить из дома Яппарова никогда не имела привычки, с алкоголем проблем не было. Ничто не указывало на то, что она может пропасть.

В день исчезновения на ней были чёрно-синяя куртка-спецовка, жёлтая ветровка, серые штаны и чёрные берцы.

По факту гибели начата проверка.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети