Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии нашли мёртвой пропавшую 35 дней назад жительницу села Зирган

В Башкирии нашли мёртвой пропавшую 35 дней назад жительницу села Зирган

21:51, 05 май 2026

Волонтёры «ЛизаАлерт» обнаружили тело Гульшат Яппаровой — 48-летней жительницы села Зирган Мелеузовского района. Женщина числилась пропавшей с 31 марта.

Родственники с самого начала говорили: уходить из дома Яппарова никогда не имела привычки, с алкоголем проблем не было. Ничто не указывало на то, что она может пропасть.

В день исчезновения на ней были чёрно-синяя куртка-спецовка, жёлтая ветровка, серые штаны и чёрные берцы.

По факту гибели начата проверка.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии женщина с ребёнком потерялась в лесу на майские праздники

Читайте также:

В Башкирии женщина с ребёнком потерялась в лесу на майские праздники
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: поиск Мелеузовский район происшествия в Мелеузовском районе
Читайте также

Пропавшего в Уфе 20-летнего парня нашли мёртвым
Происшествия в Башкирии
Пропавшего в Уфе 20-летнего парня нашли мёртвым
В Башкирии ищут пропавшую 17-летнюю жительницу Самарской области
Происшествия в Башкирии
В Башкирии ищут пропавшую 17-летнюю жительницу Самарской области
В Башкирии ведутся поиски 41-летней жительницы села Урман
Происшествия в Башкирии
В Башкирии ведутся поиски 41-летней жительницы села Урман
В Уфе нашли тело женщины, пропавшей 2 недели назад
Происшествия в Башкирии
В Уфе нашли тело женщины, пропавшей 2 недели назад


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен