Курьер телефонных мошенников собрал с пенсионеров 4 млн рублей

22:11, 05 май 2026

Три пожилых жителя Уфы отдали незнакомцу суммарно больше 4 миллионов рублей — и всё по телефонной инструкции. 40-летний курьер телефонных мошенников забирал наличные лично. Теперь он под стражей.

Схема была стандартной: звонок от «сотрудников ЖКХ», «полиции» или «следственного комитета», разговор о деньгах в опасности — и вежливый визит курьера.

79-летняя женщина сняла 1,2 млн рублей, поверив лжекоммунальщикам и лжеполицейским. 65-летний мужчина после звонка «из следственного комитета» передал 2,1 млн рублей. 75-летняя пенсионерка рассталась с 700 тысячами — ей объяснили, что деньги нужно «задекларировать».

Курьера взяли дома — в садовом товариществе под Уфой. При нём нашли 40 тысяч рублей. Именно столько он успел оставить себе из четырёх миллионов. Судимости у него уже были.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Организаторы схемы пока не установлены.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ | Мах