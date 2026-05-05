Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Курьер телефонных мошенников собрал с пенсионеров 4 млн рублей

Курьер телефонных мошенников собрал с пенсионеров 4 млн рублей

22:11, 05 май 2026

Три пожилых жителя Уфы отдали незнакомцу суммарно больше 4 миллионов рублей — и всё по телефонной инструкции. 40-летний курьер телефонных мошенников забирал наличные лично. Теперь он под стражей.

Схема была стандартной: звонок от «сотрудников ЖКХ», «полиции» или «следственного комитета», разговор о деньгах в опасности — и вежливый визит курьера.

79-летняя женщина сняла 1,2 млн рублей, поверив лжекоммунальщикам и лжеполицейским. 65-летний мужчина после звонка «из следственного комитета» передал 2,1 млн рублей. 75-летняя пенсионерка рассталась с 700 тысячами — ей объяснили, что деньги нужно «задекларировать».

Курьера взяли дома — в садовом товариществе под Уфой. При нём нашли 40 тысяч рублей. Именно столько он успел оставить себе из четырёх миллионов. Судимости у него уже были.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Организаторы схемы пока не установлены.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе мошенники едва не похитили 400 тысяч рублей у пенсионерки — её спасла дочь

Читайте также:

В Уфе мошенники едва не похитили 400 тысяч рублей у пенсионерки — её спасла дочь
Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ | Мах
Теги: Уфа происшествия Уфа мошенники
Читайте также

Пенсионерка из Башкирии отдала мошенникам 11 миллионов рублей, продав свои квартиры
Происшествия в Башкирии
Пенсионерка из Башкирии отдала мошенникам 11 миллионов рублей, продав свои квартиры
В Уфе осудили курьера мошенников. Он забирал деньги у пенсионеров
Человек и закон в Башкирии
В Уфе осудили курьера мошенников. Он забирал деньги у пенсионеров
В Уфе студент колледжа забирал деньги у пенсионеров для мошенников
Человек и закон в Башкирии
В Уфе студент колледжа забирал деньги у пенсионеров для мошенников
Мошенник из Перми приехал в Башкирию за миллионами пенсионерки
Происшествия в Башкирии
Мошенник из Перми приехал в Башкирию за миллионами пенсионерки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен