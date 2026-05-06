В Башкирии в апреле пропали 66 человек — девятерых нашли погибшими
21:48, 06 май 2026
За апрель «ЛизаАлерт» в Башкирии получил 66 заявок о пропавших. Девять человек нашли мёртвыми. Ещё десять — до сих пор ищут.
Из 66 обращений 42 человека удалось найти живыми. Пять заявок не подтвердились — люди нашлись сами или информация оказалась ошибочной.
Поиски продолжаются. Волонтёры принимают заявки по бесплатной линии 8-800-700-54-52 и на сайте lizaalert.org.
Автор: Семен Подгорный
Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»
