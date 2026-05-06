Шаровая молния дважды за вечер ударила в постройки в одном районе Башкирии

22:03, 06 май 2026

В Кармаскалинском районе шаровая молния 30 апреля в 22:40 ударила в пустой деревянный дом в посёлке Прибельском. Ровно через полчаса — второй удар. На этот раз молния выбрала сарай в деревне Сарт-Наурузово, в трёх километрах от первого места.

Два удара за 30 минут в радиусе трёх километров — для шаровой молнии это исключительный случай.

По данным районной администрации, погибших и пострадавших нет. Соседние дома успели обесточить.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Баймакском районе молния убила семь лошадей

Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Кармаскалинского района | соцсети