Шаровая молния дважды за вечер ударила в постройки в одном районе Башкирии
22:03, 06 май 2026
В Кармаскалинском районе шаровая молния 30 апреля в 22:40 ударила в пустой деревянный дом в посёлке Прибельском. Ровно через полчаса — второй удар. На этот раз молния выбрала сарай в деревне Сарт-Наурузово, в трёх километрах от первого места.
Два удара за 30 минут в радиусе трёх километров — для шаровой молнии это исключительный случай.
По данным районной администрации, погибших и пострадавших нет. Соседние дома успели обесточить.
Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Кармаскалинского района | соцсети