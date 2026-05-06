Житель Башкирии уснул за рулём в день рождения и врезался в столб

22:08, 06 май 2026

22-летний житель Бирска отметил день рождения, сел пьяным за руль Ford и уснул прямо на ходу.

Ночью автомобиль въехал в электроопору. Водитель не пострадал.

Медосвидетельствование показало 0,895 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. По данным Госавтоинспекции Башкирии, прав у именинника не было никогда — ни в этот день рождения, ни в предыдущие.

Ford отправили на штрафстоянку. Мировой суд назначил виновнику административный арест на 10 суток — лучший подарок он сделал себе сам.

Водитель из Башкирии рассказал об обстреле авто, чтобы пожаловаться на ямы

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ Башкирии
Теги: Бирск происшествия в Бирске дтп в бирске
