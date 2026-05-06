В Башкирии женщина умерла в санатории после ингаляции — персонал попросил семью их «не беспокоить»

22:24, 06 май 2026

Жительница Башкирии скончалась от анафилактического шока прямо в процедурном кабинете здравницы. Реанимировать её на месте не смогли.

Семья из четырёх человек приобрела путёвки в санаторий. Все прошли обследование в поликлинике и получили санаторно-курортные карты — нареканий по здоровью не было ни у кого. На следующий день после заезда женщине стало плохо во время ингаляции.

Муж скончавшейся рассказал: сотрудники санатория не выразили соболезнований, не извинились и не предложили помочь семье добраться домой. Вместо этого они сразу начали отрицать свою причастность к смерти.

В суде представители здравницы заявили, что женщина «могла надышаться чем-то другим», а родственников и вовсе «попросили не беспокоить». Семья подала иск с требованием компенсации. Санаторий своей вины не признаёт.

Автор: Семен Подгорный