Житель Башкирии украл Орден Мужества у вдовы погибшего бойца СВО

22:03, 07 май 2026

Житель Белебея пришёл в гости, дождался, пока хозяйка уснёт, и унёс Орден Мужества её погибшего сожителя — вместе с дрелью и колонкой.

43-летний мужчина выпивал у знакомой дома в декабре прошлого года. Когда женщина уснула, он собрал всё ценное, что нашёл. Орден Мужества хозяйке вручили посмертно — за её сожителя, погибшего в ходе СВО.

В общей сложности похититель унёс вещей на 37 тысяч рублей.

По данным прокуратуры Башкирии, мужчина вину признал. Судимости за преступления против собственности у него уже были. Теперь ему предъявили сразу две статьи — кражу и незаконное приобретение государственных наград. Дело передали в Белебеевский городской суд.

Автор: Семен Подгорный