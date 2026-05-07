Взрыв газа снёс крышу дома двух соседей в Башкирии
22:10, 07 май 2026
В башкирской Новопавловке бытовой газ разнёс двухквартирный дом — кровля и стены обрушились сразу в обеих половинах.
По данным МЧС по Башкирии, жертв и пострадавших нет. Взрыв произошёл в кирпичном доме на двух хозяев в Зианчуринском районе. Соседи по несчастью лишились жилья одновременно — одним взрывом.
Причину устанавливают на месте.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
