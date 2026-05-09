В Уфе с 6 мая не могут найти 23-летнего Булата Ахметзянова

22:31, 09 май 2026

Булат Ахметзянов пропал в Уфе шесть дней назад — и с тех пор о нём ни слуху ни духу. Поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан» объявил его поиски.

По данным волонтёров, последний раз парня видели 6 мая. Где он сейчас — неизвестно. К поискам подключились добровольцы и полиция, однако следов молодого человека пока не обнаружили.

Ахметзянову 23 года. Рост — около 170 см, худощавое телосложение, коричневые волосы, светло-карие глаза. В день исчезновения был одет в чёрную куртку, коричневую толстовку, чёрные джинсы и чёрные кроссовки.

Волонтёры предупреждают: парень может находиться в любом районе города.

Если видели Булата — звоните на горячую линию «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52 или 112.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Лиза Алерт. Башкортостан