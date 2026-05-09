Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе с 6 мая не могут найти 23-летнего Булата Ахметзянова

В Уфе с 6 мая не могут найти 23-летнего Булата Ахметзянова

22:31, 09 май 2026

Булат Ахметзянов пропал в Уфе шесть дней назад — и с тех пор о нём ни слуху ни духу. Поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан» объявил его поиски.

По данным волонтёров, последний раз парня видели 6 мая. Где он сейчас — неизвестно. К поискам подключились добровольцы и полиция, однако следов молодого человека пока не обнаружили.

Ахметзянову 23 года. Рост — около 170 см, худощавое телосложение, коричневые волосы, светло-карие глаза. В день исчезновения был одет в чёрную куртку, коричневую толстовку, чёрные джинсы и чёрные кроссовки.

Волонтёры предупреждают: парень может находиться в любом районе города.

Если видели Булата — звоните на горячую линию «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52 или 112.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии в апреле пропали 66 человек — девятерых нашли погибшими

Читайте также:

В Башкирии в апреле пропали 66 человек — девятерых нашли погибшими
Автор: Семен Подгорный
Фото: Лиза Алерт. Башкортостан
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
Читайте также

В Башкирии пропала 16-летняя девушка в белой куртке
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала 16-летняя девушка в белой куртке
Пропавшего в Уфе 20-летнего парня нашли мёртвым
Происшествия в Башкирии
Пропавшего в Уфе 20-летнего парня нашли мёртвым
В Уфе просят помочь в поисках 44-летней женщины
Происшествия в Башкирии
В Уфе просят помочь в поисках 44-летней женщины
В Уфе два дня назад бесследно пропал 16-летний Раиль Гильмияров
Происшествия в Башкирии
В Уфе два дня назад бесследно пропал 16-летний Раиль Гильмияров


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен