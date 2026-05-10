В Башкирии раненая косуля умерла по дороге в реабилитационный центр

19:42, 10 май 2026

Жители Чишминского района нашли косулю в траве — она сидела неподвижно и не реагировала на людей. Когда подошли ближе, увидели: задние ноги животного в крови.

Прибывшие охотинспектор и специалисты центра «Пин и Пуф» установили масштаб травм. Левая задняя конечность отсутствовала полностью, правая — сломана. Врачи определили, что травмы косуля получила больше месяца назад — и всё это время выживала в поле одна.

Шансов не было. Животное потеряло критически много крови и было предельно истощено. Специалисты ввели обезболивающее и успокоительное, после чего повезли косулю в реабилитационный центр.

До места она не доехала.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф»