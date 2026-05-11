В Уфе 9-летний ушёл в магазин и пропал на пять часов
21:21, 11 май 2026
9-летний мальчик из Уфы отправился в ближайший магазин и исчез на пять часов. На его поиски в итоге вышли 43 волонтёра, полиция и родственники.
3 мая родители забили тревогу в 17:00. Сначала искали сами, потом обратились в полицию. Параллельно к поискам подключились добровольцы «Лиза Алерт Башкортостан».
Волонтёры разделились на группы: одни обзванивали больницы, другие проверяли камеры наблюдения, третьи расклеивали ориентировки. Отдельно обходили магазины и закусочные — места, куда ребёнок мог зайти погреться.
По данным «Лиза Алерт Башкортостан», мальчика нашли сотрудники полиции в 22:19 того же дня — живого и невредимого. Его сразу отвезли домой.
Пять часов, 43 добровольца — и счастливый конец.
