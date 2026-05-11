В Уфе учебный автомобиль попал в ДТП — пострадали двое детей

21:26, 11 май 2026

21-летняя ученица уфимской автошколы устроила аварию прямо во время урока вождения. Пострадали двое детей.

10 мая около 17:00 на проспекте Октября курсантка 2004 года рождения за рулём «Hyundai Solaris» не уступила дорогу при перестроении и врезалась в попутную «Skoda Superb». Инструктор находился рядом и, судя по всему, не успел среагировать.

По данным Госавтоинспекции Уфы, в «Skoda» ехал девятилетний ребёнок — его с травмами увезли в больницу. Четырёхлетний пассажир самого учебного автомобиля получил медпомощью на месте.

Проводится административное расследование.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
