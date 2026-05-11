В Уфе учебный автомобиль попал в ДТП — пострадали двое детей
21:26, 11 май 2026
21-летняя ученица уфимской автошколы устроила аварию прямо во время урока вождения. Пострадали двое детей.
10 мая около 17:00 на проспекте Октября курсантка 2004 года рождения за рулём «Hyundai Solaris» не уступила дорогу при перестроении и врезалась в попутную «Skoda Superb». Инструктор находился рядом и, судя по всему, не успел среагировать.
По данным Госавтоинспекции Уфы, в «Skoda» ехал девятилетний ребёнок — его с травмами увезли в больницу. Четырёхлетний пассажир самого учебного автомобиля получил медпомощью на месте.
Проводится административное расследование.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе пьяный водитель протаранил учебную машину. 17-летний курсант в больнице
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пенсионер на Kia отправил двух детей в больницу
Происшествия в Башкирии
В Уфе пьяный водитель Skoda протаранил ВАЗ и врезался в здание
Происшествия в Башкирии
Пять человек пострадали в ДТП с "Газелью" и Skoda Octavia в Башкирии